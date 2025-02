Espulso un algerino a Pachino e denunciati 5 tunisini

Continuano, nel territorio di Pachino, i controlli del territorio al fine di rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza dei cittadini, così come pianificato dal Questore a seguito delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, hanno identificato 45 persone, controllato 21 veicoli, sequestrato 1 ciclomotore privo di copertura assicurativa, elevato sanzioni per 3000 euro e hanno denunciato 5 cittadini tunisini che, senza giustificato motivo, non esibivano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nell’ambito dei medesimi controlli, gli agenti del Commissariato di Pachino hanno rintracciato e denunciato per tentato furto in appartamento un cittadino algerino, di 37 anni.

Lo stesso, ai controlli è risultato irregolare nel nostro paese e inottemperante all’Ordine del Questore di Firenze di lasciare il territorio nazionale.

Per tali motivi, nei confronti dell’algerino, che da tempo creava preoccupazione tra i cittadini di Pachino e che annovera precedenti in materia di stupefacenti, furto aggravato, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, divieto di dimora, resistenza a Pubblico ufficiale, immigrazione clandestina, ingresso irregolare, inosservanza di provvedimenti dell’Autorità ed inottemperanza a varie espulsioni, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito l'Espulsione del Prefetto di Siracusa, con provvedimento di Trattenimento del Questore di Siracusa c/o un CPR.