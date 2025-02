I Carabinieri della Stazione di Avola hanno arrestato per evasione un 40enne con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. L’uomo, che era sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, è stato fermato dai Carabinieri sotto casa della ex e tratto in arresto.