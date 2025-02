Palagonia, nsacondeva in contenitori un chilo di 'coca' è ai domiciliari

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania proseguono senza sosta la loro azione di controllo del territorio e di contrasto a ogni tipo di traffico illecito, a tutela della cittadinanza.

In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia unitamente ai loro colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia, sulla base degli indizi raccolti comunque da verificare in sede giurisdizionale hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 57enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di un'attenta e meticolosa attività investigativa condotta dai militari dell'Arma, è emerso che l'uomo, già con specifici precedenti giudiziari, avrebbe continuato a spacciare droga, diventando un punto di riferimento per l'acquisto di sostanze stupefacenti nel comprensorio palagonese.

Per questo motivo, dopo un lungo minuzioso periodo di osservazione a distanza in modalità discreta dell’abitazione del 57enne, finalizzato a raccogliere ogni informazione utile per pianificare nei minimi dettagli l’operazione, i militari dell’Arma hanno deciso di dare il via al blitz.

Alle ore 07:00, quindi, dopo aver predisposto una cinturazione nel retro dell’abitazione per prevenire ogni tentativo di fuga, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’edificio.

Avuta la presenza dell’uomo, gli venivano subito rivolte alcune domande riguardanti l’eventuale possesso di sostanze illecite, alle quali il 57enne ha risposto con fermezza di non detenere alcunché di illegale.

Tuttavia, la sua sicurezza ha iniziato a vacillare quando i Cacciatori e i militari del Nucleo Operativo si sono diretti verso un deposito annesso all’abitazione, con particolare attenzione nei confronti di alcuni grandi contenitori per la raccolta di prodotti agricoli. L'ispezione, infatti, ha rivelato la presenza di numerosi bidoni di plastica, all’interno dei quali i militari dell’Arma hanno rinvenuto due panetti di cocaina, confezionati sottovuoto, per un peso complessivo di oltre un chilo di cocaina

Proseguendo la perquisizione in un locale adibito a cucina, situato accanto a una stalla, invece, gli operatori dell’Arma hanno trovato una bilancia elettronica di precisione, una macchina per il sottovuoto e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio.

Un duro colpo al traffico di stupefacenti, tenuto conto che la vendita della sostanza al dettaglio avrebbe fruttato tra 100.000 e 200.000 euro, somme sottratte alle casse della criminalità organizzata.

L’uomo è stato, quindi, arrestato ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti del 57enne gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.