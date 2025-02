Forza Italia, Valeria Balestrazzi segretaria di 'Azzurro donna' a Siracusa

Forza Italia ha da sempre riservato alla figura della donna la centralità che merita, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolge all’interno della famiglia e l’apporto ormai imprescindibile nel settore lavorativo e in politica. Su questi presupposti, nasce anche in provincia di Siracusa “Azzurro Donna” con tre importanti riferimenti femminili per le tre aree della nostra provincia, Nord, Centro e Sud, continuando il processo di costruzione della struttura organizzativa e operativa del partito nella nostra provincia. Con lettera della Segretaria regionale di “Azzurro Donna” Maria Antonietta Testone, d’intesa con la Segreteria nazionale, nella persona di Catia Polidori e il Coordinatore regionale Forza Italia Sicilia, Marcello Caruso, su proposta della Segreteria provinciale, sono state nominate tre nostre autorevoli militanti. Si tratta di Valeria Fortuna Balestrazzi (nella foto) quale Segretaria provinciale, Valeria Coco, Responsabile Zona Nord e Marinella Schifitto, Zona Sud. Valeria Fortuna Balestrazzi, è una insegnante con esperienza ventennale nel settore dell’istruzione, tutor e referente progetti ministeriali. Valeria Coco, libero professionista e consulente su sistemi di gestione qualità e di gestione ambientale nella realizzazione di opere pubbliche e private. Marilena Schifitto, manager, imprenditrice e titolare di azienda agricola. La presentazione ufficiale delle nostre referenti provinciali si terrà domenica 16 febbraio 2025 ore 10.30 presso la Sede di Forza Italia, Piazza Garibaldi, Rosolini, alla presenza del parlamentare all'Ars, Riccardo Gennuso e del segretario provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti.