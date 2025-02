Inaugurata ad Avola la nuova palestra dell'Istituto 'Elio Vittorini'

Inaugurata oggi la nuova palestra della scuola Vittorini ad Avola, un’opera che rappresenta un grande investimento per la comunità scolastica e per l’intero quartiere. “Un’opportunità per rendere lo sport sempre più accessibile e creare un punto di aggregazione per i giovani e le realtà del territorio – le parole del sindaco Rossana Cannata al taglio del nastro - Questo intervento dimostra l’attenzione della mia Amministrazione per tutte le scuole e per tutti i quartieri della città. Con questa nuovo impianto sportivo non solo abbiamo migliorato una struttura fondamentale per l’istituto Vittorini, ma abbiamo dato nuova vita a un’area punto di riferimento per lo sport, l’inclusione e la socialità”. Grazie agli interventi di riqualificazione, l’istituto dispone ora di una moderna palestra interna e di un’ampia area fitness esterna, attrezzata con campi sportivi per basket e pallavolo, una nuova pista di atletica, spazi per il lancio del peso e molte altre discipline. L’area è dotata di moderne attrezzature all’avanguardia, pensate per garantire un’esperienza sportiva completa e accessibile a tutti. Oltre a essere a disposizione degli alunni durante l’orario scolastico, nel pomeriggio la struttura sarà a disposizione delle associazioni sportive, che potranno utilizzarla anche per la pratica di sport inclusivi, favorendo la partecipazione di tutti, senza barriere.