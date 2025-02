Manifestazione a Cosenza sull'emergenza abitativa

Emergenza abitativa e diritto alla casa hanno portato un gruppo di cittadini a bloccare una delle strade centrali di Cosenza mentre in Prefettura si è tenuto un tavolo per discutere del tema.

"Noi dovremmo far parte di quel tavolo perché abbiamo individuato delle soluzioni, delle linee di finanziamento per risolvere il problema.

Un lavoro che facciamo da decenni al posto delle istituzioni" ha spiegato un'attivista del gruppo Prendocasa, che da anni si batte per il diritto alla casa.n città ci sono tre stabili occupati, le Canossiane, una ex scuola a Porta piana e un palazzo di proprietà dell'Aterp in via Savoia. Nelle graduatorie di casa popolare del Comune ci sono centinaia di persone.

"In più - ha aggiunto l'attivista- riteniamo che questo tavolo prettamente concentrato sullo sgombero di via Savoia sia uno specchietto per le allodole, per non affrontare il problema in maniera complessiva. Sono tre gli stabili occupati a Cosenza che riguardano circa 200 persone e riteniamo che a un certo punto, dopo tanti anni di attività del Comitato, sia il caso di prendere delle soluzioni definitive. E in una città così piccola, non stiamo parlando di grandi metropoli, per attivare delle misure strutturali non ci vuole molto, ci vuole solo l'impegno politico e una minima linea di finanziamento. Se dovessero decidere di sgomberare, sicuramente resisteremo fino all'ultimo secondo, ma non per difendere il palazzo in sé quanto simbolo, ma per difendere la dignità delle persone che vi abitano".

Al momento la strada è chiusa al traffico e la manifestazione proseguirà, hanno detto i manifestanti, fintanto che in Prefettura non sarà ricevuta una delegazione di attivisti.