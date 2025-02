Esplode bombola di gas, ustionato imprenditore di Vibo Valentia

Potrebbe essere stata l'esplosione di una bombola di gas a provocare la fiammata che ha investito l'imprenditore Francesco Fiamingo, di 58 anni, presidente Consorzio della 'nduja di Spilinga, che ha riportato ustioni sul 70% del corpo ed è adesso ricoverato in gravissime condizioni nel Centro grandi ustionati di Catania.

Per stabilire le cause dell'esplosione sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

In seguito all'esplosione si è verificato un incendio domato dai vigili del fuoco di Ricadi e del Comando provinciale di Vibo Valentia.

La deflagrazione ed il conseguente incendio hanno interessato una struttura di circa 50 metri quadrati che si trova nell'area di pertinenza del salumificio di Fiamingo.