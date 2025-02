Pallamano, dopo la sosta lo Scicli Social Club sfida Avola

Dopo la sosta della settimana scorsa al termine del girone di andata ed archiviata la Coppa Sicilia con appannaggio del Cus Palermo, attuale leadership del torneo, riprende in questo weekend il campionato di serie B Drago di pallamano maschile.

Lo Scicli Social Club dovrà ricominciare al massimo se dovrà continuare a scalare qualche posizione in classifica. I gialloverdi di Ammatuna vengono da un tonificante successo (quinto stagionale) nel derby con i biancazzurri dello Scicli Sport Club. Questa sosta è stata, quindi, utile per analizzare e studiare le criticità commesse nella prima parte del campionato, tornando al lavoro per preparare al meglio l’importante sfida, consapevole che servirà una prestazione di alto livello per conquistare punti preziosi con un avversario alla ricerca di punti, per uscire dai bassifondi della classifica. La Pallamano Avola, sotto l’attenta guida di Danilo Garolfalo, finora, ha vinto solo tre partite, mettendo a segno 296 reti, subendone 381. Di contro, la compagine gialloverde ha vinto cinque partite, realizzando 359 reti, subendone 343. Dando uno sguardo ad un, ulteriore, dato statistico da rilevare che la partita di andata fu vinta dai gialloverdi per 24-33, al termine di una gara mai in discussione. La squadra gialloverde dovrà scendere in campo con la testa giusta e provare a mettere subito in discesa la gara per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese. In partite come questa è fondamentale l’approccio e la concentrazione.

“Ci siamo allenati bene in queste due settimane anche se ho dovuto fare a meno di qualche giocatore importante – ha affermato con lucidità Luca Ammatuna -. Dando uno sguardo al nostro campionato abbiamo perso diverse partite per cali di intensità, di concentrazione e per nostri errori. Comunque, in queste ultime partite ho notato un miglioramento nell’impegno da parte di tutti, peculiarità che ci permetterà di essere più sicuri nella seconda parte del campionato”.

La direzione della partita è stata affidata al duo arbitrale: Nunzio Bertino e Michelangelo Manuele. Appuntamento, quindi, per tifosi e simpatizzanti al geodetico di Jungi, domenica 16 febbraio, con fischio d’inizio in programma alle ore 17,00.