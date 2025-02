L'incidente sul lavoro a Siracusa, operaio morto dopo tre giorni di agonia

E' deceduto l'operaio di 26 anni, Raffaele Sicari, originario di Vibo Valentia vittima di un incidente sul lavoro avvenuto l'11 febbraio scorso in via Piave, a Siracusa. Il giovane era impegnato negli interventi di illuminazione pubblica nella zona ed era su un cestello quando, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha urtato il braccio meccanico. L'operaio e' precipitato e l'impatto gli ha provocato delle lesioni molto gravi: e' stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa con un'ambulanza del 118 ma le sue condizioni sono apparse gravi. Il 26enne è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgio, ma per il giovane nonostante i tentativi dei medici non c’è stato nulla da fare. Il cuore di Sicari ha cessato di battere definitivamente dopo 3 giorni d'agonia.

"Il partito democratico provinciale di Siracusa si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi del giovane operaio defunto a seguito di un incidente sul lavoro in un cantiere comunale. Al cordoglio è necessario affiancare una riflessione seria e concreta sulla sicurezza nei cantieri pubblici, accertando responsabilità e promuovendo da parte delle amministrazioni il massimo impegno per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

È un lutto dolorosissimo che colpisce la città di Siracusa. La nostra sincera vicinanza alla famiglia". Così in una nota Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale e Renata Giunta, presidente dell'assemblea provinciale PD