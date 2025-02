"voleva violentarmi e mi sono difesa", omicidio in un B&B di Trapani

È morto in ospedale per le ferite riportate l'uomo accoltellato in un b&b del centro storico di Trapani, vicino il Palazzo di Giustizia.

Giovanni Aguzza, 65 anni, è stato colpito più volte dalla donna con la quale aveva una relazione e con la quale aveva trascorso la notte nella struttura ricettiva.

La donna cinquantenne si trova in ospedale. Da quanto avrebbe dichiarato alla polizia, che segue le indagini, e ai medici dell'ospedale S. Antonio Abate, sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza dell'uomo e per questo avrebbe reagito.