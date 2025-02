Pallacanestro donne, seconda trasferta di fila per Ragusa: gioca a Vicenza

Seconda trasferta consecutiva per la Passalacqua Ragusa che giocherà domenica alle 19 a Vicenza, per la diciottesima giornata del campionato di basket femminile di serie A2, Lbf Techfind. Arbitreranno l’incontro il signor Nicola Alessi di Ravenna e la signora Maria Giulia Forni di Faenza.

In classifica Ragusa si trova attualmente a 21 punti, al sesto posto, seguita proprio da Vicenza a 18 punti, al settimo posto. Inutile sottolineare che senza la penalizzazione di inizio campionato di 3 punti, la Passalacqua occuperebbe il quarto posto in classifica. Ragusa parte per Vicenza con 12 partite vinte e 6 perse, Vicenza ne ha 9 vinte e 9 perse.

Veniamo al confronto statistico delle due squadre: La Passalacqua ha dalla sua i 1167 punti realizzati (subìti 1056) con il 41% da 2 (331/804) e una percentuale di realizzazione da 3 del 29% (350/102); ha un 64 per cento ai liberi (313/199), 754 rimbalzi (233 in attacco) e 244 assist e 272 palle perse contro 169 recuperate. Sul fronte opposto, la Velcofin Interlocks Vicenza ha messo a segno 1050 punti (subìti 1046 ) tirando da 2 con il 41% (299/726) e da 3 con il 25% (94/370); ha un 72 per cento ai liberi (170/235), 715 rimbalzi (188 in attacco) e 234 assist e 293 palle perse contro 161 recuperate.

Nell’ultimo incontro vinto in trasferta dalle aquile di Ragusa contro Trieste, si è vista a squadra reagire al ritorno delle avversarie, ed è risultata evidente anche la maggiore freschezza fisica rispetto a Trieste, nella seconda parte del match.

“A Vicenza cercheremo di mantenere intensità e concentrazione per tutti e quattro quarti dell’incontro – commenta l’assistant coach Laura Perseu - Cali fisici ci stanno, abbiamo lavorato tantissimo su quell’aspetto. Quando stai bene fisicamente sei più lucido anche nell’ultimo quarto; nei minuti finali riesci a realizzare di più a fare scelte più lucide”.

All’andata è stata una partita tosta, è finita ai supplementari. “Vicenza è una squadra tosta, ha delle giocatrici di esperienza importante, come Tava e Cecili, il talento offensivo di Pellegrini. Sappiamo che sarà una partita difficile. Ci siamo concentrate anche sull’aspetto mentale, abbiamo capito che ci dovevamo focalizzare su di noi, colmare i vuoti e lavorare per ribaltare qualche momento di sbandamento. Ci aspettiamo continuità anche rispetto all’atteggiamento mentale che abbiamo avuto nelle ultime partite – conclude l’assistant coach Laura Perseu -. Affronteremo Vicenza nel modo più sereno e concentrato possibile”.

Domani l’ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per Vicenza