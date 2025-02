Elezioni Provinciali, partiti in movimento nel Ragusano: si è già riunito il gruppo DC

L’Onorevole Ignazio Abbate ha incontrato consiglieri comunali, sindaci e simpatizzanti DC in vista delle prossime elezioni provinciali di secondo livello. Con lui anche il Segretario Provinciale dello scudo crociato Annamaria Aiello. La riunione si è svolta a Modica è stata con ogni probabilità la prima in ordine cronologico in tutta la Regione per preparare al meglio la consultazione di Aprile che finalmente restituirà una guida politica all’ente provinciale. “Un gruppo forte, probabilmente il più nutrito del centro destra nel panorama politico provinciale che è destinato a grandi risultati”. Così ha commentato l’esponente della DC di fronte alle diverse decine di esponenti dei vari consigli comunali che negli ultimi anni si sono avvicinati al progetto politico che l’Onorevole Abbate ha portato avanti ad ogni livello. “Ringrazio ognuno dei presenti oggi perché averli vicino per me è estremamente importante. Partire in anticipo rispetto agli altri è sintomo di idee chiare, di strategie ben definite e di coerenza. Senza ombra di dubbio siamo una squadra importante, sia numericamente che qualitativamente, destinata a crescere. Il nostro gruppo è aperto al dialogo con chiunque condivida la nostra visione di fare politica. Ho in agenda diversi incontri a Palermo sia all’interno del nostro partito sia al tavolo del centro destra per arrivare ad una sintesi sul nome del candidato presidente. Contestualmente, insieme ad un gruppo di rappresentanti dei 12 comuni iblei, procederemo alla stesura di un apposito programma finalizzato al rilancio del Libero Consorzio di Ragusa. Chiaramente siamo in una fase embrionale del progetto che riguarda Viale del Fante ma le sensazioni sono già estremamente positive”.