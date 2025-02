Modica, le truffe dello specchietto: fermati due "caminanti" di Noto

Sono i presunti autori di numerose truffe dello specchietto ai danni di diversi anziani del Ragusano. Si tratta di due "caminanti" di Noto, di 39 e 27 anni. Sono stati arrestati dalla Polizia per i reati di rapina aggravata e truffa aggravata in concorso per il primo, e della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Noto per il secondo. Dalle indagini condotte dalla Polizia di Modica e dalla Squadra mobile di Ragusa, è emerso che nell’estate del 2023 si sono resi responsabili di una serie di truffe aggravate. In uno di questi episodi, le vittime ( due anziani marito e moglie di 84 e 70 anni)sono stati strattonati violentemente, rovinando a terra e all’anziano è stato rubato il portafoglio. Grazie alle dichiarazioni rese dalle vittime e alle immagini video registrate da diversi impianti di videosorveglianza ubicati nei pressi delle zone teatro degli eventi delittuosi si è ricostruito in maniera certosina la dinamica dei fatti e risalire al numero di targa dell’autovettura utilizzata dai malfattori quindi alla loro identità.