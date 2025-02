Festival di Sanremo, la coppia Giorgia e Annalisa vince la serata delle cover

Con la potente interpretazione di Skyfall di Adele in coppia con Annalisa, Giorgia vince la serata di Sanremo dedicata alle cover, la tradizionale carrellata di classici italiani d'autore, gioielli pop, cover rock e soul, che si apre con Roberto Benigni, tra battute a raffica su Musk, Giorgia, Trump e parole di affetto per il presidente Mattarella, e trova in Geppi Cucciari la mattatrice.

Sul podio Lucio Corsi, che propone con Topo Gigio Nel blu dipinto di blu, e Fedez, che trasforma Bella Stronza di Marco Masini in una lettera a un amore finito, chiudendo con gli occhi lucidi con "Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza".