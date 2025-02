Ragusa, servizio civile all'Uici: domande entro il 18

C’è ancora tempo sino a martedì 18 febbraio, alle 14, per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto del Servizio civile universale promosso dell’Unione italiana ciechi di Ragusa. Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione i giovani in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Ue (oppure di un Paese extra Ue purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia) che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non abbiano superato il 28esimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

L’Uici Ragusa ricorda che la domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on line, accedendo tramite spid all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. Il progetto che occorre ricercare è denominato “Occhio agli occhi: sensibilizzazione e prevenzione” con il codice PTSU0015724010690NMTX. “E’ l’occasione per la nostra associazione e per i potenziali volontari – spiegano dall’Uici – di dare una mano alle persone con disabilità visiva in provincia di Ragusa. Le testimonianze di chi sta svolgendo questo servizio, come evidenzia il video che abbiamo diffuso in questi giorni sulle nostre pagine social, mettono in risalto che portare avanti il percorso del servizio civile è una esperienza davvero straordinaria perché ti permette di intrattenere relazioni con realtà che difficilmente riusciresti a conoscere. Una esperienza che consigliamo vivamente a tutti di compiere”.