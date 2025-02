Cisl Ragusa-Siracusa, Lorenzo Pagano rieletto segretario generale lavoratori sicurezza

Lorenzo Pagano è stato rieletto Segretario Generale della FNS Cisl Ragusa-Siracusa, la Federazione che si occupa di tutelare i lavoratori della sicurezza e del soccorso pubblico, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco.

L’elezione di Pagano, 51 anni, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, è avvenuta durante il V° Congresso Territoriale, celebrato a Ragusa, nella sede di piazza Ancione, alla presenza della Segreteria Regionale FNS Cisl e in video collegamento con il Segretario UST Giovanni Migliore.

“Il mio obiettivo - precisa il rieletto segretario generale - è quello di seguire il percorso di sinergia già tracciato in questi anni all’interno di questa federazione territoriale, che per effetto dell’attività svolta e della leale collaborazione, ci ha permesso di raggiungere grandi risultati, anche in termini di adesioni, raddoppiando il numero degli iscritti alla Fns Cisl”.

Infatti, nella sua relazione, il segretario Pagano, ha esaltato l’importanza del lavoro profuso in questi anni da tutto il quadro dirigente, nei rispettivi ambiti di competenza, rivendicando anche il successo per la realizzazione all’interno della Confederazione Cisl di Ragusa (avvenuta subito dopo il precedente insediamento), dello sportello pubblico della Fns Cisl, che alla stregua delle altre federazioni Cisl, è diventato punto di riferimento stabile per gli iscritti che fruiscono dei vari servizi, quali Inas, Caf.

“L’impegno - conclude Pagano - è quello di mantenere alto l’orgoglio degli iscritti alla Fns Cisl, cercando di soddisfare a pieno le varie istanze suggerite dalla base, per apportare maggiore benessere professionale nelle sedi lavorative e accrescere ulteriormente l’adesione alla federazione”.

Contestualmente sono stati rieletti nella segreteria, Carlo Tidona (Vigile del fuoco) in qualità di segretario generale aggiunto e Angelo Scarso, quale componente della segreteria, che con la loro collaudata competenza ed esperienza, potranno continuare a dare impulso all’attività della Fns Cisl, che già risulta essere la più rappresentativa sui posti di lavoro.

Nella foto, da sinistra: Scarso, Pagano e Tidona