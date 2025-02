La Volley Modica a Castellana per blindare il quinto posto

La Volley Modica affronta domenica, alle 16, a Castellana Grotte, la BCC Tecbus. Un match impegnativo contro una delle migliori squadre del girone Blu di serie A3 di pallavolo, che per via di tante vicissitudini è in lotta per evitare i play out, ma con l'attuale classifica che la vede occupare la terzultima posizione con chances concrete di entrare nella griglia di partenza degli spareggi promozione.

Ai biancoazurri di coach Distefano (nella foto), che con la vittoria ottenuta domenica scorsa su Sabaudia hanno conquistato matematicamente i play off, dunque, al “PalaGrotte” servirà una prova di spessore per cercare di portare a casa punti utili a consolidare la posizione in classifica.