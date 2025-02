Agenti immobiliari: eletto nuovo direttivo di Fimaa Ragusa

Si sono svolte nella sede Confcommercio provinciale di via Roma a Ragusa, le elezioni per la nomina dei componenti del direttivo degli agenti immobiliari aderenti a Fimaa Confcommercio. Gli associati hanno eletto: Guglielmo Arrabito, Simone Barone, Danilo Bonuomo, Andrea Infante e Daniele Ravalli. Subito dopo l’espletamento delle incombenze elettorali, il direttivo ha tenuto la prima riunione nel corso della quale si è proceduto all’elezione degli organismi di vertice. Il nuovo presidente Fimaa Confcommercio Ragusa è Danilo Bonuomo mentre il suo vice sarà Daniele Ravalli. “Questo è un settore in continua evoluzione – ha spiegato Bonuomo – che necessita della maggiore attenzione possibile sul campo. Siamo pronti a dare il massimo come categoria per cercare di sanare tutte le problematiche che imperversano in questo ambito. Abbiamo dato vita a una squadra di sicuro spessore che, ne sono certo, non mancherà di riservare soddisfazioni all’altezza della situazione. Aspettiamo di proseguire lungo una strada che deve essere foriera di risultati positivi. Ce la metteremo tutta affinché possano arrivare”. Al neopresidente e ai componenti del direttivo gli auguri di buon lavoro da parte del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome di tutto il sistema.

NELLA FOTO, Bonuomo (a sinistra) e Ravalli