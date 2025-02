Rubava in una casa, 18enne catturato a Noto in flagranza

i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto, tempestivamente intervenuti in un condominio del centro di Noto a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 per un furto in atto in un’abitazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne e denunciato tre minorenni in stato di libertà.

I quattro sono stati sorpresi mentre, dopo avere scassinato la porta d’ingresso e messo a soqquadro l’appartamento, cercavano di asportare oggetti vari e complementi d’arredo. La refurtiva è stata restituita dai Carabinieri al proprietario, nel frattempo rientrato a casa.

Il 18enne è stato arrestato mentre i tre minori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.