Pedone travolto e ucciso davanti l'ospedale Buccheri La Ferla a Palermo

Un uomo di 87 anni Teodoro Badami è stato investito e ucciso la scorsa notte a Palermo davanti all'ospedale Buccheri La Ferla. L'incidente stradale nella zona dell'attraversamento pedonale nei pressi dell'ospedale. Ac olpire Badami una Bmw guidata da un giovane di 29 ann irisultato negativo all'alcoltest. Il giovane si è fermato ed è stato lui stesso a chiamare i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale Civico dove è morto per i traumi provocati dall'urto. L'automobilista è stato accompagnato all'ospedale Villa Sofia per eseguire il test antidroga e quello alcolemico. I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale. L'automobilista è indagato per omicidio stradale.