Da Lombardia e Veneto ad Acate alla riscoperta delle memorie storiche

I sodalizi antichi di Acate, nonostante rischino la “desertificazione” perché il ricambio generazionale fa fatica e la frequenza dei soci si affievolisce, continuano a destare un forte interesse tra gli appassionati della memoria storica e tra i viaggiatori della cultura.

Attualmente a Punta Secca, una comitiva proveniente dalla Lombardia e dal Veneto, ha visitato la Società Operaia di Mutuo Soccorso e il Circolo di Conversazione, rispettivamente il sodalizio che vanta il maggior numero di iscritti e quello più antico.

In quello di via XX Settembre, fondato nel 1869, i graditi ospiti sono stati ricevuti dal commissario Salvatore Cutraro, dal segretario Emanuele Ferrera e dall’ex sindaco di Acate Gaetano Masaracchio. Il concetto di mutualismo, i compiti, le attività e la ricca biblioteca sono stati al centro della “presentazione”, curata dai due soci, entrambi autori di pubblicazioni riguardanti il centro ibleo.

Il gruppo si è poi spostato in piazza Libertà per visitare il Circolo di Conversazione, fondato nel 1838, un tempo “Caffè di Conversazione”, in epoca fascista “Dopolavoro”, dove il presidente Cutraro e il prof. Ferrera ne hanno tracciato una breve storia.

La “relazione” ha messo in rilevo le origini del paese, il privilegio di detenere le reliquie del Protettore San Vincenzo Martire, i tragici eventi della seconda guerra mondiale, la vocazione agricola del paese e la presenza di un’imprenditoria ingegnosa con centinaia di dipendenti.

Tra gli ospiti anche Aldo Modugno, già direttore della libreria Hoepli di Milano, la più grande d’Italia, (sviluppata nei 6 piani di un intero stabile),che nel 2020 ha celebrato i 150 della fondazione. Nel 2024 un acquirente sconosciuto svuotò letteralmente la storica vetrina, acquistando 200 volumi dedicati soprattutto ad arte, storia, filosofia e politica.

Si legge di più o di meno al tempo del web?

“Si legge forse di meno come numero di copie che un lettore può portare a casa per arricchire i suoi scaffali, ma stiamo assistendo a un ritorno verso la carta rispetto al libro elettronico o all’audiolibro. C’è il piacere di riscoprire e frequentare le librerie. Il contatto con i librai che consigliano, e spesso con gli stessi autori, è molto positivo”.

Un giudizio sul nostro piccolo paese: “Una scoperta interessante. Perché mai più avremmo pensato di poter trovare queste realtà di cui ignoravamo assolutamente la presenza. Complimenti per le memorie storiche che ci avete trasferito”.

Hanno promesso che torneranno per visitare la chiesa di San Vincenzo e il Castello dei Principi di Biscari.