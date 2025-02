Rita Mizzi riconfermata al vertice della First Cisl di Ragusa e Siracusa

Rita Mizzi riconfermata alla guida della First Cisl Ragusa Siracusa. L'elezione al termine del III Congresso territoriale della federazione che riunisce i lavoratori di banche, riscossioni, assicurazioni, authority iscritti alla Cisl e che si è tenuto nella sala conferenze del Grande Albergo Alfeo di via Bixio.

A completare la segreteria territoriale sono stati chiamati ancora Giuseppe Branca e Vincenzo Scribano.

Il nuovo lavoro post pandemia, lo smart working, la digitalizzazione e le nuove tutele contrattuali per i lavoratori, la crisi economica e la difesa della territorialità per assicurare presenza ai clienti e alle imprese, i temi al centro degli interventi.

“Il 2024 è stato l’anno in cui si sono chiusi più sportelli bancari – ha ricordato Rita Mizzi nel suo intervento – La realtà del nostro territorio, terz’ultimo in Italia, ci vede con soli 22 sportelli ogni 100 mila abitanti, la metà di quelli che ci sono in Veneto e Lombardia.

Le nostre aziende, munifiche di dividendi con gli azionisti, - ha sottolineato ancora la segretaria generale dei bancari Cisl – hanno pudore a continuare a parlare di esuberi, ragion per cui il nuovo titolo è staffetta o ricambio generazionale. Peccato che tutto è rimasto fermo al tempo degli esuberi, privando di coerenza il sostantivo staffetta o ricambio”.

“La presenza delle banche sul territorio è ancora necessaria perché rappresenta la forza di una economia che si muove – ha detto il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, durante le sue conclusioni – Gli sportelli bancari hanno sempre rappresentato un riferimento in tutti i centri, anche in quelli più lontani dai capiluoghi.

La digitalizzazione o l’intelligenza artificiale non potranno mai raggiungere tutte le fasce d’età – ha concluso – Per questo il sindacato ha un ruolo importante in questo settore difendendo occupazione e presenza nei territori”.