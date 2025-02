Il Pci di Siracusa invita i cittadini a Targia: bonifichiamo l'esterno del Ccr

Il Partito Comunista Italiano di Siracusa ribadisce l'importanza della cura di tutto il nostro territorio, e conferma l'assoluta contrarietà sulla realizzazione Centri di raccolta Comunale di Rifiuti accanto alle abitazioni, sopra le latomie e dentro il centro abitato. Continua, è necessario prendersi cura e abbellire anche le aree esterne ai CCR, invece da sempre quella esterna al Centro di Targia è una vasta discarica, ora basta, bonifichiamo la e per sollecitare l'Amministrazione e coinvolgere la cittadinanza a prendersi cura della nostra fantastica Siracusa, domani dalle ore 8 alle ore 14 vi invitiamo a venire davanti al CCR di Targia, ritrovo nel confinante ingresso del sentiero Rossana Maiorca, possibilmente in bici, e a raccogliere un sacco di rifiuti ciascuno che insieme peseremo al CCR e otterremo ciascuno di noi anche lo sconto Tari, ma in Primis inizierà la bonifica della vasta area esterna diventata una inaccettabile discarica.