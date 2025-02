Ponte sullo Stretto, interrogazione di Germanà (Lega) su Cda Ingv

"Tempismo perfetto da parte di Carlo Doglioni ma, ancora una volta, per i suoi interessi: certo è grave che convochi un consiglio di amministrazione dell'INGV il giorno prima della decadenza del suo incarico dall'ente di ricerca con sessanta punti all'ordine del giorno, tra cui un accordo con Villa San Giovanni per attività contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il fatto è sconcertante e per questo ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. È necessario fare chiarezza, Doglioni deve sicuramente delle spiegazioni". Così in una nota il senatore messinese Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario della Lega in Sicilia.