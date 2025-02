Comiso, registro dei rifiuti: i chiarimenti della Cna

Le nuove procedure relative al Rentri, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, attivo dal 15 dicembre scorso, al centro dell’assemblea che è stata promossa dalla Cna di Comiso. A presenziare il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono. Ospite il sindaco, Maria Rita Schembari. Numerosi i rappresentanti delle imprese di vari settori: c’erano meccatronici, carrozzieri, edili, ditte del movimento terra e tutti coloro per i quali s’impone la necessità di smaltire rifiuti speciali. La problematica è stata approfondita grazie all’intervento dei rappresentanti della Cna presenti in particolare attraverso l'esposizione del relatore Giuseppe Brullo, responsabile Ambiente e sicurezza Cna territoriale Ragusa. Il tour informativo dell'associazione avrà come prossime date martedì 18 febbraio con un incontro a Chiaramonte Gulfi e giovedì 20 presso la sede Cna di Vittoria.