Il Messina resiste fuori casa a Benevento porta in Sicilia un punto pesante

Il Messina conquista un punto importante sul campo del Benevento. Soffre ma alla fine i siciliani ottengono ciò che avevano pronosticato alla vigilia. battute sottoritmo,Il primo sussulto è degli ospiti, palla recuperata sulla trequarti per lanciare al limite Garofalo che apre l’interno e piazza, si distende e para Nunziante. Provano a rispondere i padroni di casa al 25esimo, lanciato sul filo del fuorigioco Manconi riesce a mettere dentro per la conclusione di prima di Lanini, murato da Gelli. Partitaccia, bisogna attendere il minuto 39 per trovare un altro varco, l’unica buona azione del Benevento che riesce a trovare finalmente Simonetti per imbucare la corsa di Manconi che, a tu per tu con Kaprikas, va col sinistro calciando clamorosamente a metri a lato dallo specchio. Nel finale di primo tempo il Benevento avrebbe una potenziale occasione con un calcio di punizione da buona posizione, ma Lanini non trova neanche lontanamente la porta. Primo tempo che termina a reti inviolate.

Prova a spingere in avvio di ripresa la squadra di Pazienza, un paio di minuti e riesce Acampora in percussione che libera il sinistro ad incrociare, deviazione e sfera di poco a lato. Il Benevento è zero, Messina che può accontentarsi anche del pareggio senza scoprirsi. A dieci dal termine ha ancora un’opportunità Garofalo che scarica il destro, risponde Nunziante e fortunatamente non ci arriva Crimi sulla ribattuta. Il Messina si accontenta e tiene il punto, Benevento che non lascia vedere alcuna crescita, anzi è ancora un passo indietro.