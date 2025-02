Siracusa, si allarga il fronte di Forza Italia: ad Avola Iacono e Bellomo

Forza Italia si conferma come il partito più attivo nella provincia di Siracusa; due nuovi ingressi a Avola, uno a Palazzolo Acreide, uno a Noto e due a Carlentini per rafforzare la presenza, già importante e autorevole, nelle quattro importanti Città della nostra provincia. Si tratta dei Consiglieri Comunali di Avola, Fabio Iacono e Luciano Bellomo, il primo già presidente del consiglio nella precedebte consiliatura, l'altro assessore con Luca Cannata, del Consigliere comunale e Assessore al Comune di Palazzolo Acreide, Vincenzo Nieli e del Consigliere comunale di Noto, Salvatore Cutrali. "Siamo soddisfatti del lavoro di squadra svolto finora in provincia di Siracusa, dichiarano all’unisono il parlamentare all'Ars Riccardo Gennuso e il Segretario provinciale Corrado Bonfanti. Fabio Iacono: “Sono veramente orgoglioso oggi di formalizzare la mia adesione a Forza Italia un partito che rappresenta valori e ideali, ispirati alle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee, in cui credo profondamente. Da sempre sono convinto che la politica debba essere uno strumento al servizio dei cittadini, un mezzo per migliorare la nostra società e garantire un futuro migliore per le generazioni che verranno. Forza Italia da sempre incarna questi principi, ponendo al centro dell'agenda politica il bene comune, la libertà e la dignità di ogni individuo. Ringrazio la deputazione nazionale, regionale, il coordinatore provinciale e i dirigenti tutti, per l'accoglienza e la fiducia accordata.” Luciano Bellomo: "Ho scelto di aderire a Forza Italia per i suoi valori liberali, europeisti e moderati. Sono fermamente convinto che questa sia la scelta giusta per chi desidera un'Italia più libera, moderna e competitiva, capace di garantire opportunità per tutti e di affrontare le sfide del futuro con competenza e visione.”