Gaza, Hamas rilascia altri tre ostaggi israeliani

Rilasciati oggi altri tre ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza, in cambio di oltre 300 prigionieri palestinesi. Dopo la liberazione, intorno alle 9 ore locali (le 8 in Italia) Sagui Dekel Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn sono stati consegnati alla Croce Rossa, che a sua volta li consegnerà ai militari delle Idf all'interno di Gaza per poi essere scortati fuori dalla Striscia verso una struttura dell'esercito vicino a Re'im, dove saranno sottoposti a un controllo fisico e psicologico e incontreranno le famiglie. Successivamente saranno portati negli ospedali di Sourasky e Sheba nel centro di Israele.

I tre ostaggi sono stati fatti salire sul palco della 'cerimonia' allestita da Hamas a Khan Yunis, nel sud della Striscia, prima di essere consegnati alla Croce Rossa. Una rappresentante della stessa organizzazione internazionale ha firmato un 'documento di rilascio' degli ostaggi, che hanno parlato brevemente alla folla che ha assistestito alla loro liberazione. Alla cerimonia bandiere di Hamas e della Jihad islamica, oltre a manifesti di propaganda, tra cui una foto del defunto leader di Hamas, Yahya Sinwar, che guarda la Cupola della Roccia a Gerusalemme con una didascalia in inglese, ebraico e arabo che dice "Nessuna migrazione tranne che a Gerusalemme", in riferimento al piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di reinsediare gli abitanti di Gaza.