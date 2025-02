Latitante da più di 2 anni in Calabria, catturato a Cetraro

Un latitante, Luca Occhiuzzi, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza.

Era ricercato dal 15 settembre 2022 per un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro.

L'uomo è accusato di tentato omicidio con l'aggravante mafiosa, detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo, e, a vario titolo insieme ad altri soggetti, di estorsione e lesioni personali, con l'aggravante del metodo mafioso.

L'ordinanza nei confronti di Occhiuzzi era giunta a conclusione di indagini coordinate dalla Dda catanzarese e condotte dai carabinieri delle Compagnie di Scalea e di Paola in merito al tentato omicidio dell'addetto al servizio di sicurezza di un locale notturno di Belvedere Marittimo, avvenuto nel giugno del 2021. Secondo l'accusa, l'uomo si sarebbe opposto alla richiesta estorsiva che gli sarebbe stata avanzata dallo stesso Occhiuzzi che, insieme ad altre tre persone, avrebbe preteso di consumare bevande senza pagare.

Occhiuzzi è stato individuato e bloccato in un'abitazione del centro storico di Cetraro.