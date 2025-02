Turati chiede concentranzione al Siracusa: battere il Locri e provare l'allungo

Pre-partita di Siracusa Locri, di domani al “ De Simone “ ( inizio 14.30 ) con Marco Turati che come dichiarato, smorza subito la vittoria di Reggio, richiamando i suoi ragazzi alla massima concentrazione . Partita assolutamente da non sbagliare, continua il mister azzurro, per centrare l’obbiettivo pieno e riscattare la sconfitta dell’andata .Nel frattempo, la Reggina sarà impegnata in trasferta a Licata. Siracusa che dopo la maxi prova di Reggio e con forte centrocampo “ rinvigorito “ , potrebbe domani allungare maggiormente , il distacco .

S.M.