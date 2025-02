Cade un albero a Palermo, strada in tilt per diverse ore

Un albero è caduto a Palermo lungo la strada che da Boccadifalco porta a San Martino delle Scale, bloccando l'arteria per diverse ore. Sono intervenuti i vigili del fuoco sulla provinciale 57, che hanno liberato una corsia,in attesa che intervengano gli addetti per liberare l'intera strada. Negli ultimi mesi sono caduti diversi alberi nella stessa zona e in qualche occasione hanno danneggiato auto in transito.I residenti di San Martino, nel Comune di Monreale, hanno più volte chiesto interventi per verificare le condizioni degli alberi che costeggiano la strada.