Droga, Saverio Romano (NM): "Diffusa pure in politica, contrastarne l'uso"

"Purtroppo il dato del consumo di droghe non riguarda solo l'aspetto autolesionista, grave e preoccupante ma l'accettazione, da parte della societa' odierna, di un modello diffusissimo che, quando coinvolge donne e uomini con responsabilita' pubbliche, e' deleterio". A constatarlo, su Facebook, e' Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati. "Le forze politiche dovrebbero, tutte, combattere l'uso di droghe in modo appropriato ma molti non lo fanno, poiche' come nella societa' anche in politica il fenomeno e' molto diffuso", scrive Romano. "Buona domenica Edy, noi corriamo all'aria aperta", conclude commentando il post dell'assessore regionale e suo amico Edy Tamajo su come 'l'uso di cocaina conduca a una perdita irreversibile delle cellule cerebrali'.