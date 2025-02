Modica, fiamme nella segreteria del Classico: istituto chiuso lunedì e martedì

L'incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata in una stanza della segreteria del Liceo Classico di Corso Umberto, a Modica, rende necessaria un'opera di verifica tecnica del locale interessato. Per questo, il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha firmato una ordinanza urgente per la sospensione temporanea dell'attività didattica del Liceo Classico ‘Galilei-Campailla’ nei giorni di lunedì 17 e martedì 18 febbraio prossimi. "Ricevuto il parere dal tecnico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ente proprietario dell'edificio, che evidenziava la necessità di sospendere l'attività didattica per effettuare valutazioni tecniche e consentire una pulizia approfondita dei luoghi colpiti dall'incendio e dei locali limitrofi - afferma la sindaca - ho ritenuto necessario disporre la chiusura temporanea per i primi due giorni della prossima settimana, a tutela della salute di studenti, insegnanti e di tutti gli operatori”. Le fiamme si sono sviluppate da un climatizzatore che si è incendiato e che ha provocato una densa coltre di fumo. Non ci sono state conseguenze per gli studenti, i docenti e i collaboratori e i locali sono stati evacuati in modo ordinato utilizzando l'ingresso da Corso Garibaldi e quello da Corso Umberto. Sono intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento di Modica e la Polizia.