Modica, alla Galleria Sacca il 22 vernissage della mostra "L’Io, Noi e i Luoghi”

Sabato 22 febbraio alle ore 18 è in programma alla Galleria SACCA di Modica (via Sacro Cuore 169) il vernissage della mostra “L’Io, Noi e i Luoghi”. Il progetto punta l’attenzione sui rapporti che intercorrono fra l’uomo e l’ambiente circostante sia in un’ottica intima e personale (l’Io) che di comunità e collettiva (Noi).

"I luoghi (o paesaggi) che abitiamo e di cui ci “nutriamo” influenzano e forgiano le nostre personalità e identità. Sono portatori di valori e significati ad essi associati che entrano in relazione con la nostra sfera personale.

Due gli artisti coinvolti che con le loro opere ne forniscono delle chiavi di lettura: Marilina Marchica (Agrigento, 1984) e Gabriele Salvo Buzzanca (Barcellona Pozzo di Gotto, ME – Venezia, 1986)".

Il progetto, curato da Giovanni Scucces, è stato presentato recentemente a Roma Arte in Nuvola. Dato l’interesse riscosso in fiera, la galleria ha voluto inserire in programmazione una mostra basata su quel nucleo di opere e integrarlo con alcune novità.

Galleria SACCA – Via Sacro Cuore 169/A (ingresso da via Fosso Tantillo) – Modica

Apertura al pubblico: dal martedì al sabato ore 16.30 – 19.30 e le mattine di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30. Gli altri giorni e fuori orario su appuntamento.

Contatti: 3381841981 – info@sacca.online – www.sacca.online