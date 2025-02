Avola, tutto pronto per il Carnevale 2025: si arricchisce offerta turistica

Tutto pronto ad Avola per il Carnevale 2025, l’attesa manifestazione che trasforma il cuore dell’esagono in un’esplosione di colori, musica e tradizione. Un evento storico, giunto alla sua 62ª edizione, che ogni anno richiama turisti e appassionati per vivere un’atmosfera unica tra sfilate, spettacoli e iniziative culturali. “Partecipare al Carnevale di Avola significa immergersi in una festa che mescola folclore, divertimento e storia locale - sottolineano il sindaco Rossana Cannata e l’assessore allo Spettacolo Deborah Rossitto -. Un evento sempre più conosciuto, che arricchisce l’offerta turistica della città con una serie di iniziative collaterali pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età”. Come da tradizione, anche quest’anno non mancheranno le mostre, i costumi scenografici, le performance artistiche e le celebri luminarie a ritmo di musica. Spazio alla creatività con il “Premio social” per la maschera più bella, l’amatissima gara delle poesie dialettali e una rinnovata esposizione di abiti e cimeli storici legati alla storia della kermesse. Il sipario sul Carnevale di Avola si alzerà ufficialmente sabato 24 febbraio con l’inaugurazione de “Il Carnevale degli Avolesi”, mostra fotografica con una sezione speciale dedicata a Rosario Consiglio e un’esposizione di abiti storici e mini carri nella sala Frateantonio. Giovedì grasso sarà il turno dei più piccoli con “A scuola con arte”, mentre nel pomeriggio il corteo con la Banda di Avola accompagnerà Re Carnevale in piazza. La giornata si concluderà con l’accensione delle luminarie per “Luci in Festa” e un incontro speciale con i personaggi della serie animata “44 Gatti”. Il venerdì sarà all’insegna dello sport e della danza, con esibizioni delle scuole di ballo locali e attività promosse dal gruppo Ninphea, oltre all’ormai tradizionale laboratorio di lettura in biblioteca “BiblioCarnival”. Il weekend entrerà nel vivo con l’apertura del Villaggio di Carnevale e le prime grandi serate di festa. Sabato spazio alla musica con Dj Rock Aro e il travolgente “Disco Samba Fire Show”, mentre domenica sarà la volta della tanto attesa prima sfilata dei carri allegorici e infiorati, accompagnata dal corteo storico, dagli sbandieratori e dai gruppi mascherati. A guidare il corteo d’apertura sarà la Regina del Carnevale 2025, Giusy Dorio, che indosserà un elegante abito scultura realizzato dalla stilista Giusi Munafò. In piazza, lo show sarà affidato a “Carnevalando ad Avola” con Biagio Esposito e Cindy Randone, seguito dal cabaret di Adriano Canonico e Mariuccia Cannata. In serata, le luminarie musicali firmate Meta Lux e Novarlux e lo spettacolo del gruppo Il Pagante scalderanno il pubblico prima del “Carnaval Festival”. Lunedì sarà il giorno dedicato alla tradizione con la gara delle poesie dialettali, che vedrà protagonisti anche gli studenti avolesi. La sera, spettacoli con Vincent Loreto e lo show comico “Mai dire Goku”. Martedì, gran finale con l’arrivo della madrina Ainett Stephens, l’ultima sfilata dei carri, l’esibizione di Micaela Guastella e la Disconight con FmItalia. La festa si chiuderà con la premiazione dei vincitori e il tradizionale rogo di Re Carnevale. Il Carnevale avolese sarà anche all’insegna dello sport, con tornei di calcio, judo, baskin e raduni dedicati agli appassionati di motori. Un programma che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di rendere la manifestazione sempre più coinvolgente. Grazie al riconoscimento di “Carnevale Storico” da parte della Regione Siciliana e del Ministero della Cultura, l’evento rientra nel prestigioso circuito di Carnevalia, rafforzando il suo ruolo tra le celebrazioni più importanti del territorio.