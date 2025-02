Chi è il talento trapanese che ha incantato l'Ariston

(focus Juinior) - Alessandro Gervasi è nato nel 2018 a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Ha scoperto la musica durante la pandemia, osservando suo padre suonare il pianoforte. A tre anni, ha ricevuto una tastierina giocattolo e senza che nessuno glielo insegnasse, ha imparato da solo l’Inno di Mameli, dimostrando un'abilità straordinaria.

I genitori hanno così scoperto che Alessandro avesse il cosidetto orecchio assoluto, una dote che permette di riconoscere qualsiasi nota o suono senza bisogno di un riferimento. È come avere una memoria fotografica per la musica: ascoltando una melodia, si può riprodurla immediatamente senza bisogno di spartiti. Per il piccolo Alessandro dunque, la musica non era solo un gioco, ma un linguaggio naturale, qualcosa che gli veniva spontaneo come parlare.

Sul palco del Teatro Ariston a Sanremo

Mercoledì 12 febbraio Alessandro Gervasi si è esibito sul palco dell'Ariston e, alla domanda di Carlo Conti «A sei anni suoni il pianoforte al festival di Sanremo, dove vuoi arrivare?». «Boh», ha risposto Alessandro, suscitando la simpatia del pubblico.

Durante l’estate un video in cui improvvisava al pianoforte con il campione del mondo di fisarmonica, Pietro Adragna, è diventato virale, facendolo conoscere a un pubblico ancora più ampio. Quel momento gli ha aperto un’altra porta: il cinema. A settembre, è stato scelto per interpretare Peppino Di Capri da bambino nella fiction di Rai1 Champagne, diretta da Cinzia TH Torrini.

Inizialmente, i suoi genitori erano un po’ titubanti, ma vedendo quanto Alessandro fosse entusiasta, hanno deciso di sostenerlo. Per lui, girare un film è stata un’esperienza indimenticabile, tanto che per il suo compleanno non ha chiesto giochi o regali normali, ma… il ciak del film!