Rosolini, non si fermano i furti con 'spaccata': coppia di ladri a Eni Station

Altro furto con spaccata a Rosolini. Il colpo è stato portato a termine nelle ultime 48ore da una coppia che ha usato una uitlitaria per arrivare alla stazione di servizio 'Eni Station' in viale Paolo Orsi. E' la seconda 'spaccata' che i gestori dell'impianto subiscono nell'arco di un mese.

I malviventi nella notte sono arrivati nel piazzale di Eni a bordo di una Fiat Panda, si dovrebbe trattare di un veicolo rubato. Poi hanno utilizzato una mazza che solitamente viene utilizzata in edilizia ed hanno spaccato una delle vetrine del bar - tabacchi. Aperto il varco si sono introdotti nel locale, rubando stecche di sigarette e le monete che si trovavano nel registratore di cassa. Il colpo ammonterebbe a poco più di mille euro. A portare a termine il furto, sarebbe stata una coppia. Così si vede dalle telecamerte della video sorveglianza ed anche la donna avrebbe partecipato al raid. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri per tentare di identificare la coppia. L'ultima 'spaccata' risale ad una settimana fa. A Rosolini l'emergenza microcriminalità non si ferma, nonostante i tentativi di arginarla messi in atto dalle forze dell'ordine.

(fotocorriereelorino)