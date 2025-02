Calcio a 5, l'Holimpia Siracusa dilaga a Palazzolo: Futura Rosolini insegue a - 7

Risultato largo e prove tecniche di fuga. L’Holimpia Siracusa vince sul campo del Real Palazzolo con il risultato di 9-1 e incrementa il vantaggio in classifica sul Ferla battuto 6-4 in trasferta dalla Vigor Italia. Ora sono 6 i punti che dividono la capolista dalla seconda nel girone B del campionato di serie C1 di calcio a 5.

Prestazione maiuscola da parte dei ragazzi di Pietro Armenio, che hanno giocato su ritmi elevati contro una squadra, quella di casa, che ha espresso un gioco frizzante puntando sulla velocità. Ne è venuto fuori un incontro gradevole, in cui il Real Palazzolo ha provato a mettere in difficoltà gli avversari, creando anche qualche opportunità, ma è stato bravo il portiere Agnello a chiudere la porta

Grande protagonista del match Pasqua, autore di 4 gol; a bersaglio anche Paz con due marcature, Sparagnini, Diogo e Torres. Per il Palazzolo rete della bandiera siglata da Bontempo. E a fine partita tutti a cantare “La capolista se ne va…” Grande entusiasmo in casa biancazzurra per un traguardo che, da ieri, sembra più vicino. Non molla la Futura Rosolini a - 7 dalla capolista, che, reduce di una grande gara infrasettimanale cntro il Cetraro, vinta per 4 a 1 dai granata, ha vinto in trasferta per 8 a 1 contro il San Nicolò.