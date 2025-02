Maestre aggredite a Catania, solidarietà del sindaco Trantino

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l'assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi hanno espresso "la più ferma condanna e vicinanza dell'Amministrazione comunale alle maestre di scuola primaria coinvolte, che abbiamo già contattato per sincerarsi delle loro condizioni.

La sicurezza di studenti e personale scolastico è una priorità assoluta, e in quell'istituto stiamo concretamente operando per garantire un ambiente di apprendimento sereno e protetto e collaborare con la scuola e le forze dell'ordine per prevenire ulteriori episodi di violenza".

Secondo una prima ricostruzione venerdì scorso all'uscita dall'Istituto comprensivo "Petrarca" in via Pantelleria, due insegnanti sono state aggredite e prese a botte da un genitore.

Una delle maestre è stata medicata al pronto soccorso e ha una prognosi di 7 giorni.

Il genitore avrebbe malmenato le docenti dopo che il figlio gli avrebbe detto che la maestra gli aveva dato due schiaffi. Indagano i carabinieri.

"Per fronteggiare l'allarmante situazione del plesso di via Pantelleria - dicono sindaco e assessore - abbiamo già avviato un programma di interventi finalizzato a migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura. Una riqualificazione strutturale che prevede anche l'attivazione di servizi pomeridiani offrendo così ai ragazzi opportunità di crescita e arricchimento extrascolastico, come le attività sportive e sociali".

Trantino e Guzzardi, domani, all'inizio delle lezioni si recheranno nel plesso di via Pantelleria per testimoniare ai genitori, agli insegnanti e alla dirigenza scolastica, la vicinanza delle istituzioni cittadine alle maestre aggredite e a tutto il mondo della scuola.