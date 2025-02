Sanremo 2025, il parere dei lettori: hanno prevalso i social

"Olly: la sua canzone rispecchia perfettamente i giovani d'oggi, una società ove non ci sono certezze in amore, ove non c'è continuità, ove tutto svanisce e che poi improvvisamente ti manca". E' il commento di un nostro lettore al cantante vincitore di Sanremo 2025. E, ancora:

Brunori Sas: la sua canzone è la giustissima presentazione di una società ove purtroppo avere un pargoletto tra le braccia è una grande gioia, ma al contempo un'utopia.

È evidente che se cerchiamo di definire il festival come la gara ove dovrebbe prevalere la musica ed i cantanti indubbiamente avrebbe dovuto vincere Giorgia, ma ovviamente non è più il festival della canzone italiana.

Si tratta di un festival consumistico, ove prevalgono le visualizzazioni, le scalette di ascolto su spotfy e le interazioni social. Quest'anno ha contato veramente il televoto.

In questo festival hanno prevalso le opinioni della società media attraverso i social, che in fondo sono lo specchio della società, ma che poco hanno a che vedere con il festival. Pertanto, Sanremo non esiste più e non ha più senso!