Pvt Modica, continua il momento magico: vince con Arzano (3 a 0) e vola in classifica

Vittoria ancora più netta dello stesso risultato per la PVT Modica di Luca D’Amico che contro Arzano mostra il suo volto migliore. Quinta vittoria nelle ultime sei apparizioni la dicono lunga sul magic moment che stanno vivendo Brioli e compagne. Proprio il capitano modicano è stato premiato alla fine come MVP del match battendo la concorrenza di tante sue compagne di squadre. Eppure i tre punti non erano così scontati se è vero come è vero che all’andata Arzano fu capace di infliggere a Modica la prima sconfitta del campionato. Sembra passata un’era geologica eppure parliamo di tre mesi fa. Cominciano fortissimo le padroni di casa che vogliono far capire alle campane come la musica sia cambiata. Il parziale di 12-3 costringe coach Piscopo a giocarsi subito i due time out alla ricerca della sua squadra che però non sembra rispondere alle sollecitazioni del proprio allenatore. Gasparroni e Palazzi sono on fire e mettono il set sui binari giusti. Finisce 25-14 con poche attenuanti per le campane. Ancora più ampio il divario nel secondo parziale. Perché Modica è praticamente perfetta. Sotto l’abile regia di Brioli, Meniconi e Barbaro fanno grandinare attacchi e punti. 12-5 che diventa 19-7. Un copione impensabile alla vigilia. Ma contro la PVT di oggi chiunque avrebbe fatto fatica. Finisce 25-9. Il terzo set è l’unico con una storia. Arzano si porta avanti 7-10 grazie alle due centrali Suero e Gianfico. Raggiunta la parità a 11, Modica si porta punto dopo punto fino al 16-16 quando un break firmato in battuta da Meniconi ed una Carnazzo scatenata scavano il solco decisivo che porta al 25/19 finale. Top scorer della partita Meniconi e Barbaro con 12 punti a testa. Ma mai come oggi a vincere è stato il collettivo.

Pvt Modica – Luvo Barattoli Arzano 3-0 (25/14, 25/9, 25/19)

MODICA: Meniconi 12, Gasparroni 8, Palazzi 8, Carnazzo 9, Brioli 1, Barbaro 12, Ferrari 1 , SansòNE, Lo Iacono NE, Lucescul NE, Gitti NE,Gatta NE Ferrantello LIB. All. D’Amico

LUVO ARZANO : De Siano 8, Aquino 4, Suero De Leon 6, Silvestro 1, Gianfico 5, Putignano 5, Russo, Piscopo F, Maresca, Di Domenico NE, D’Angiolella NE, Piscopo V. LIB. All: Piscopo

Arbitri: Spartà (CT) - Privitera (SR)