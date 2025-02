Operazione 'Alto impatto' nel Ragusano: espulsi quattro stranieri

Continuano ad “alto impatto operativo” i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Tali servizi, svolti sistematicamente a Ragusa e in ambito provinciale, hanno l’obiettivo di incrementare la sicurezza grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine ed alla loro azione sul territorio.

I controlli, effettuati nelle ultime due settimane, hanno riguardato i centri storici e la periferie di Ragusa, Ragusa Ibla e Vittoria con una intensa ed efficace azione operativa da parte delle Forze di Polizia.

Nel contesto di tali servizi, sono state controllate 1010 persone, 478 autovetture, effettuate 6 contestazioni per la violazione delle norme del nuovo Codice della Strada; inoltre sono stati controllati circa 120 cittadini stranieri con approfondimento della loro posizione amministrativa che ha comportato l’esecuzione di 4 provvedimenti espulsivi con accompagnamento presso il CPR di Caltanissetta.

E’ stata posta inoltre l’attenzione al rispetto delle regole amministrative e di sicurezza da parte degli esercizi commerciali, nello specifico sono state effettuate 4 sanzioni amministrative a carico di esercizi commerciali risultati non in regola con la normativa di settore.