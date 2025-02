Calcio Eccellenza, la Nebros frena un Modica con le polveri bagnate

Il Modica ringrazia il Mazzarrone che vince sul campo del Milazzo e consente ai rossoblù di accorciare in classifica rispetto ai mamertini che, ora, hanno un solo punto di vantaggio sui modicani. Ma i rossoblù di Ferrara, con il pareggio interno a reti bianche contro la Nebros hanno perso l'ennesima occasione di andare da soli in testa alla classifica. Al di là dei meriti della Nebros che ha giocato una partita giudiziosa e attenta, nei tifosi resta l'amaro in bocca per il mancato sorpasso e per alcune scelte tecniche che non hanno giovato alla squadra, soprattutto in considerazione della grande scelta di soluzioni da parte dell'allenatore. E' necessario un cambio di passo che il Modica, con l'organico a disposizione, deve fare se vuole rispettare la attese dei tifosi.