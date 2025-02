Il Siracusa annienta il Locri con 7 gol: i calcatori amaranto vandalizzano gli spogliatoi

Praticamente un allenamento, quello di oggi al “ De Simone “ fra Siracusa e Locri con la capolista, che rifila ben 7 reti ai calabresi. Netto il divario tecnico e individuale dei siracusani , che in “ surplace “ surclassano gli ospiti. In ordine cronologico hanno segnato : al 18’ Pistolesi. al 23’ Alma e poi Maggio al 38’ che chiude la prima frazione di gioco sul 3-0 in favore degli azzurri . Ospiti ,storditi dalle strette triangolazioni Di Grazia-Russotto , un duo impeccabile dai tocchi sublimi , sicuramente tanto lusso per questa serie . Secondo tempo pressoché identico al primo, con il Locri che rimane anche in dieci, per un fallo a gioco fermo rilevato dall’assistente , rosso inevitabile. Al 52’ rete di Baldan . Longo ,Convitto e Palermo completano la goleada contro un avversario mai in partita e privo di gioco . Il Siracusa , esprime il massimo della qualità in termini di palleggio e precise geometrie .Incredibile come la squadra di Turati ,riesce già dal basso con gli esterni Pistolesi e Puzone ad imbastire la manovra, creando innumerevoli traversoni dentro l’area avversaria. Siracusa, sempre più capolista e in forte crescendo. Avversario , quello di oggi mediocre,privo anche del suo allenatore Domenico Zito che alla vigilia della trasferta, aveva già rassegnato le dimissioni . Prossima gara, vedrà la formazione azzurra capolista del girone, impegnata nella trasferta di Acireale. Da registrare un episodio spiacevole a fine partita. Mentre il Locri lasciava il De Simone tra gli applausi dei locali, aluni giovatori granata hanno vandalizzato lo spogliatoio a loro riservato, creando danni ai sanitari dello stadio. E pure il presidente Alessandro Ricci gli aveva offerto la classica crostata. Poca sportività per i calabresi che non sono stati all'altezza di affrontare la prima della classe.

Salvo Marischi

(Fotocronache di Valentino Cilmi)