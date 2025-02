Mezza battuta a vuoto per il Trapani: col Sorrento finisce 0 - 0 al 'Provinciale

Il Trapani rallenta ed al 'Provinciale' deve accontentarsi dello 0 a 0 contro il Sorrento. La squadra di Giovanni Ferraro non riesce a decollare. Sono proprio gli ospiti in avvio di gara a sfiorare il vantaggio.

Sugli sviluppi di un corner battuto da Guadagni, Vitiello manca la deviazione a due passi dalla porta e fa sfumare una grande opportunità. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi anche con i tentativi di Guadagni e Blondett, ma la chance più interessante si registra al 17’ con Scala che impatta al volo un passaggio di un compagno e chiama Ujkaj all’intervento. Nell’altra metà campo Ongaro si libera degli avversari e calcia dal limite dell’area, Del Sorbo non si fa sorprendere. Nella fase centrale del primo tempo ci prova Ciuferri dalla distanza, una deviazione permette a Del Sorbo di intervenire senza troppe difficoltà. Al 34’ il Sorrento si rivede dalle parti di Ujkaj con una punizione di Guadagni, il portiere locale deve intervenire pure sulla girata di Musso due giri di lancette più tardi. Iil primo tempo si chiude con un’iniziativa imprecisa di Ongaro e con un sinistro di Piovanello neutralizzato da Del Sorbo.

Il Trapani prova ad approcciare meglio la ripresa e cerca di alzare il ritmo, ma il Sorrento non corre particolari rischi. Al 53’, dopo la battuta di un calcio d’angolo, Celiento cerca il tocco vincente e Del Sorbo para. Al 61’ Ciuferri ci riprova con un tiro dalla distanza, la traiettoria si spegne sul fondo. Dieci minuti dopo il team granata si affaccia in area rossonera con una palla inattiva di Benedetti, Segberg non riesce a concretizzare di testa. All’82’ il norvegese combina con Anatriello e conclude debolmente, l’intervento di Del Sorbo è semplice. La squadra di Ferraro cerca di proporsi con maggiore continuità nelle parti finali dell’incontro, ma il match resta inchiodato. Al Provinciale non ci sono altre emozioni da segnalare, al triplice fischio il risultato dice 0-0.