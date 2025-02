Il Catania si illude per un tempo di battere la Casertana: finisce in parità (1-1)

Il Catania si illude per un tempo di potercela fare a battere al 'Massimino' la Casertana. Ma la partita finisce 1 a 1 tra la delusione deitifosi rossazzurri. Una gara segnata da due calci di rigore, uno per parte. E' il Catania a passare in vantaggio al 33' con Inglese che non sbaglia dal dischetto degli undici metri.

Sugli sviluppi di un'azione d'attacco della Casertana, Guglielmotti riesce a recuperare palla e si invola versa la porta avversaria e, appena arrivato al lmite dell'are di rigore corssa al centro trovando la deviazione di un difensore che anticipa De Paoli, sulla respinta lo stesso Guglielmotti prova a recuperare palla ma viene fermato, poi Falasca si avventa sul pallone e tocca la sfera con la mano. Per il direttore di gara è fallo e lo stesso fischietto indica il dischetto del calcio di rigore. Dagli undici metri di presenta Roberto Inglese che di destro spiazza il portiere e porta in vantaggio i rossazzurri. Si va al riporto con gli etnei in vantaggio.

Al 49esimo Casertana in avanti con palla in profondità per Vano che lotta con Del Fabro e arriva al tiro trovando la respinta di Dini poi la palla finisce a Llano che prova a girarsi ma trova l'intervento di Allegretto che lo atterra. Per l'arbitro è il secondo rigore della partita e così dal dischetto Carretta si presenta davanti a Dini e lo batte con un destro teso e preciso che si infila alla destra del portiere rossazzurro.

I tifosi catanesi speravano nella continuità di risultati dopo la sorprendente vittoria di sette giorni fa contro il Monopoli capolista.