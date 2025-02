La cenere dell'Etna, stop agli arrivi all'aeroporto di Catania fino alle 22,30

In seguito alle attivita' vulcaniche dell'Etna di oggi, con poderose emissioni di cenere, la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha confermato la chiusura del settore aereo a Sud del vulcano, con conseguente conferma dell'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo che permane, al momento, fino alle ore 22.30. Consentite ad ora solo le partenze degli aeromobili gia' presenti in aeroporto. Numerosi i voli dirottati sullo scalo Falcone-Borsellino di Palermo. "I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.Seguiranno nuovi aggiornamenti", e' il pressante invito della Sac che gia' intorno alle 13 aveva emesso un avviso di chiusura dei settori aerei a Sud e Sud Ovest del vulcano.