Incidente stradale questa mattina in via Ventimiglia a Catania. Due auto per cause da accertare da parte della polizia municipale si sono scontrate. L'impatto è stato violento e sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre uno dei feriti dalle lamiere. Anche l'altro conducente dell'auto è stato affidato ai soccorritori del 118. Nessuno, però, sarebbe in pericolo di vita.