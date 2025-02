La Volley Modica sconfitta in tre set si ferma a Castellana

BCC Tecbus Castellana 3

Volley Modica 0

Parziali: 25/17, 25/22, 27/25

BCC Tecbus Castellana: Marra 14, Mondello, Cappadona 1, Iervolino 13, Casaro 11, Zornetta 12, Guadagnini (L1), Guglielmi (L2), n.e. Meschiari, Russo, Carta, Bux, Didonato. All. Giuseppe Barbone; Ass: Francesco Valente

Volley Modica: Barretta 9, Raso 3, Capelli 3, Putini, Chillemi 8, Cipolloni Save, Buzzi 2, Matani 4, Padura Diaz 13, Nastasi (L1), n.e. Pappalardo (L2), Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Arbitri: Alberto Dell'Orso di Pescara e Eustachio Papapietro di Potenza

Sconfitta in tre set per l'a Volley Modica che al “PalaGrotte” di Castellana si arrende in 91' alla più che motivata BCC Tecbus. Una sconfitta figlia di un approccio sbagliato alla gara che ha permesso alla formazione pugliese di vincere facilmente il set d'apertura e incanalare la sfida verso i giusti binari. I ragazzi di coach Enzo Distefano si sono svegliati solo nel terzo set, quando purtroppo era troppo tardi.