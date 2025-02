Concorsi alla ex Provincia di Ragusa, Dipadquale (Pd) solidale coi sindaci

“Esprimo massima solidarietà ai Sindaci della provincia di Ragusa che hanno manifestato il loro dissenso su ciò che sta accadendo in questi giorni. Non era possibile immaginare uno scenario peggiore dell’attuale che accompagnasse questa Provincia alle sue elezioni. Il perdurante commissariamento, di fatto, ha generato impropriamente nel Commissario l’errato convincimento di potere operare in modo imprudente su materie delicate come le assunzioni. Se è vero che i Sindaci hanno approvato l’atto di indirizzo non è altrettanto vero che l’abbiano autorizzato a espletare il tutto in modo così inopportuno. Dieci giorni appena di pubblicazione durante le festività natalizie, criteri molto più ristretti dei normali concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza, nomina diretta della Commissione: queste, purtroppo, le informazioni apprese dalla stampa e che, di fatto, hanno reso necessario l’intervento dei Sindaci - vista la velocità con cui si è proceduto - per svolgere il ruolo di controllo che gli compete, senza per questo meritare di essere rimproverati di “interferire”. Tuttavia, interferire o svolgere ruolo di controllo, non può che essere di beneficio alla buona amministrazione e alla buona politica, che se guidati dal buon senso, portano solo risultati alla collettività. Purtroppo, in questi giorni abbiamo letto forse la pagina più triste della storia della Provincia e, come cittadini, attendiamo che si concluda questa esperienza commissariale e si ritorni alla buona politica e alla sana gestione amministrativa”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, in merito alla nota diffusa dal Commissario straordinario della ex Provincia di Ragusa in risposta ai sindaci iblei.